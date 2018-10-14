اتحاد الشجاعية يكتسح هلال غزة بخماسية نظيفة بالدوري الممتاز

غزة- وطن: حقق فريق اتحاد الشجاعية، مساء اليوم الأحد، فوزا كاسحا على فريق هلال غزة أحد فرق المقدمة بالدوري، وتغلبه عليه بخماسية بيضاء، ضمن مباريات الأسبوع السادس للدوري الممتاز في قطاع غزة، في المباراة التي جمعتهما على استاد فلسطين.

وبهذا الانتصار المفاجئ ابتعد اتحاد الشجاعية عن مؤخرة الدوري الممتاز وقفز للمركز السابع برصيد 6 نقاط من انتصارين، بينما فرط الهلال بفرصة الانفراد بالصدارة وأصبح بالمركز الثالث برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن المتصدر شباب رفح، والوصيف اتحاد خان يونس الذي لديه مباراة تلعب غدا أمام شباب جباليا.

وافتتح اللاعب أحمد حرارة مهرجان أهداف اتحاد الشجاعية في الدقيقة الـ35 مكن زمن الشوط الأول، وقبل النهاية بدقيقتين سجل سالم وادي الهدف الثاني، لينتهي الشوط بتقدم الاتحاد بهدفين نظيفين.

وسجل اللاعب علاء عطية الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الـ65، ليعود ويسجل الهدف الرابع قبل النهاية بدقائق قليلة.

واختتم نجم الشوط الثاني علاء عطية مهرجان أهداف اتحاد الشجاعية في اوقت بدل الضائع من زمن اللقاء محرزا هدفه الثالث "هاتريك" والخامس لفريقه.

وفي لقاء آخر ضمن نفس الجولة، حقق فريق خدمات الشاطئ فوزاً كبيرا على حساب مضيفه خدمات خان يونس بأربعة أهداف لهدف، ليتخلى عن مركزه الأخير ويصعد للمركز العاشر برصيد 5 نقاط، بينما هبط خان يونس للمركز الثاني عشر والأخير عند 3 نقاط.