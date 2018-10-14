صحة رام الله لوطن: أعدنا اغلاق مطعماَ للشاورما بعد فتحه دون تصويب أوضاعه

رام الله- وطن: أكد مدير صحة رام الله والبيرة الدكتور وائل الشيخ لـ وطن، أن مديرية الصحة أعادت إغلاق مطعم الشاورما المغلق على المنارة منذ فترة، مجدداً اليوم، بعد فتحه دون تصويب أوضاعه القانونية.

وقال الشيخ أن صاحب محل الشاورما الذي أغلق مؤخراً على دوار المنارة وسط رام الله، لوجود ديدان في الشاورما لديه، أعاد فتح المطعم مجدداً دون أخذ اذن من أي جهة رسمية، وبالتالي قمنا اليوم صباحاً بالتوجه إلى المطعم برفقة قوة من الشرطة وإغلاقه .

وأضاف أن صاحب المطعم استأذن لأخذ مفتاح المحل في نهاية الشهر الماضي، لترتيب أموره لمدة 3 أيام، ولكنه فتح بطريقة أحادية دون العودة لأحد، حيث بدأ اليوم ببيع الشاورما، وبالتالي تم إغلاقه.

وأكد أن هذا المطعم غير مؤتمن على بيع الشاورما للمواطنين، لأنه تم العثور على ديدان بالعين المجردة في اللحوم المجمدة والشاورما.

وأوضح أنه من حق وزارة الصحة بصفتها الضابطة القضائية في هذه الحالات وقسم البيئة في مديرية صحة رام الله والبيرة من حقهما ايقاف المطعم عن العمل في أي لحظة.