شبكة المنظمات تطالب بحماية المتظاهرين غداً وإصدار اللوائح التنفيذية لقانون الضمان

رام الله- وطن: طالبت شبكة المنظمات الأهلية بحماية المواطنين الذين سيتظاهرون غداً في رام الله، احتجاجاً على قانون الضمان الاجتماعي، وحفظ حقهم في التظاهر والتجمع السلمي.

وأكدت الشبكة في بيان لها، اليوم، أن الجدل حول قانون الضمان هو ظاهرة صحية، من شأنه تطوير القانون. داعية إلى استمرار وتكثيف الجهود للحوار حول القانون.

كما أكدت على ضرورة أن يسبق تطبيق القانون، توفير كافة اللوائح والتعليمات والأنظمة والقرارات التنفيذية ذات الصلة، والمحاكم والأنظمة الرقابية.