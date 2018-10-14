"الكابينت" يمهل حماس حتى نهاية الأسبوع لـ"تهدئة الأوضاع"

hgr]s- وطن: قالت القناة "الثانية" العبرية إن جلسة الكابينت التي عقدت الأحد انتهت بـ"منح حركة حماس مهلة حتى نهاية الأسبوع للتهدئة أو التصعيد الكبير".

وذكرت القناة أن أعضاء الكابينت قرروا الانتظار حتى نهاية الأسبوع وبخاصة الجمعة القادم لمعرفة "هل استوعبت حركة حماس الرسالة أم أن الأمور ذاهبة نحو عملية عسكرية كبيرة".

وقالت القناة إن الجيش يرى أن "الظروف لم تتغير بشكل جوهري نحو عملية عسكرية"، حيث طالب بمواصلة التأقلم مع الوضع بالشكل الحالي.

كما نقلت القناة عن مصادر أمنية إن "عملية عسكرية في غزة لن تنتهي بضربات جوية فقط".

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه أفيغدور ليبرمان هدّدا اليوم ، بشن عدوان جديد على غزة جراء مسيرة العودة والتي عدها ليبرمان "سلاحًا استراتيجيًا تستخدمه حماس".

ويشهد قطاع غزة منذ نحو 30 أسبوعًا تظاهرات مستمرة انطلقت تحت اسم "مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار"، حيث قمعت قوات الاحتلال تلك التظاهرات التي حصدت أرواح نحو 200 فلسطيني وأصابت أكثر من 20 ألفًا بجراحٍ مختلفة.