الاحتلال يمدد اعتقال شقيقة المطارد نعالوة 12 يوماً

سلفيت- وطن: مددت محكمة سالم العسكرية، في جنين اليوم الأحد اعتقال الدكتورة الصيدلانية فيروز وليد أبو شيخة نعالوة لمدة 12 يوماً بحجة استكمال التحقيق معها حول شقيقها المطارد أشرف.

وقالت مصادر محلية إن تهمة نعالوة هي أنها فقط شقيقة المطارد أشر، واعتقلت من منزلها في مدينة نابلس من بين أطفالها الثلاثة.

وتعرضت الدكتورة فيروز للاعتقال عدة مرات في الأيام الأخيرة وفتش منزلها عدة مرات في إطار البحث عن شقيقها كما تعرض والداها وإخوتها وأخواتها للاعتقال وأفرج عنهم لاحقا فيما حولت للتحقيق في المرة الأخيرة.

ويتهم الاحتلال المطارد أشرف نعالوة ابقتل مستوطنين وإصابة ثالث بإطلاق نار في مستوطنة "بركان" المقامة على أراضي محافظة سلفيت.