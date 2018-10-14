طائرة إسرائيلية تفجر جهازاً للتجسس زرعه الاحتلال جنوب لبنان

وطن- وكالات: فجرت طائرة استطلاع إسرائيلية، اليوم الأحد، جهاز تجسس زرعته أجهزة الأمن الإسرائيلية في منطقة شرق بلدة الحلوسية جنوبي لبنان، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأفادت الوكالة اللبنانية بـ"سماع دوي انفجار في المنطقة الواقعة بين بلدتي الحلوسية والزرارية عند مجرى نهر الليطاني، تزامنًا مع تحليق مكثف لطائرات استطلاع إسرائيلية".

وأضافت أن الانفجار ناتج عن إقدام طائرة استطلاع إسرائيلية على تفجير جهاز تجسس شرق بلدة الحلوسية عند مجرى نهر الليطاني، دون تقديم توضيحات أخرى.

فيما أكدت مصادر لبنانية معنية، فضلت عدم نشر أسمائها، أن جهاز التجسس إسرائيلي.

وتابعت الوكالة اللبنانية أن "القوى الأمنية ومخابرات الجيش اللبناني ضربت طوقًا أمنيًا" حول المنطقة التي شهدت الانفجار.

وذكرت أنه "لوحظ انضمام الطيران الحربي المعادي (الإسرائيلي) إلى الاستطلاعي في التحليق في الأجواء (اللبنانية)".

وأفادت بأن طائرات إسرائيلية مسيّرة تواصل التحليق بكثافة، فوق منطقة مرجعيون، على علو متوسط".

وفي تعليق مقتضب على التفجير، قال المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة في الجنوب اللبناني (يونيفيل)، أندريا تننتي، إن "يونيفيل تنظر في الموضوع بالتعاون الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية"، حسب الوكالة اللبنانية.

ويسجل الجيش اللبناني خروقات إسرائيلية متكررة برًا وبحرًا وجوًا.