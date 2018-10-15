خالد بطراوي يكتب لـوطن: إن رمت عيشاً ناعماً ورقيقاً

على امتداد العصور لجأ العديد من الكتاب في العالم من مختلف المشارب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية الى إستخدام أسماء مستعارة في كتابتهم خوفا من بطش السلطان والأنظمة واجهزتها. وربما إزداد إستخدام الأسماء المستعارة بشكل اكبر في دول العالم الثالث وبضمنها عالمنا العربي وربما أيضا كثر إستخدام الأسماء المستعارة نهاية أربعينات القرن المنصرم والى يومنا هذا.

من السودان كان الدبلوماسي محمد بشير أحمد يكتب تحت اسم "عبد العزيز حسين الصاوي" أما في سوريا فكتب من عينه الانتداب رئيسا لسوريا الشيخ تاج الدين الحسيني تحت اسم " أبو الضياء" بينما كتب الرفيق خالد بكداش أمين عام الحزب الشيوعي السوري ( لصاحبه حزب البعث العربي الاشتراكي ) تحت اسم " باحث عربي" وكتب محمد الماغوط تحت اسم " سومر"، أما الشهيد غسان كنفاني فقد كتب تحت اسم " فارس فارس" وكتب الاديب المصري احسان عبد القدوس تحت اسم " زوجة أحمد" وكتبت مي زيادة تحت اسم " أيزيس كوبيا" وكتب القائد اليمني الفذ الشهيد عبد الفتاح اسماعيل تحت اسم " ذي يزن"

وما من شك أن كل كاتب يكتب في أي من المواضيع الحياتية و/او حتى معبرا عن فضاء خاص به ومساحة يحلق بها يرغب أشد الرغبة في أن يظهر إسمه ويلمع نجمه. لكن، ما الذي يجعل هذا الكاتب أو تلك الكاتبة يتنازل طواعية عن هذه الرغبة؟

الجواب واضح وضوح الشمس ... جبروت السلطان وزبانيته... جبروت السلطة الدينيةأيضا ... التي قد لا تطيح برأس الكاتب فحسب بل أيضا بعائلته وقد يغيب الكثير الكثير من الكتاب في غياهب السجون وأقبية التحقيق إن لم يكن تحت التراب.

من منا ينسى النهايات المأساوية لعدد كبير من المفكرين من بينهم سيد قطب، فرج الله الحلو، ناهض حتر، ناجي العلي، سمير قصير، فرج فوده، غسان كنفاني، حسين مروة "أبو نزار" يوسف السباعي، راشد حسين اغبارية، عز الدين القلق، الشاعر الاسباني لوركا، جمال حمدان وغيرهم الكثيرين. من منا ينسي كيف جرت محاولة طعن الراحل نجيب محفوظ ومحاولة اغتيال سلمان رشدي

وماذا عن الاغتيالات السياسية التي تعتبر نهجا ضاربا في العالم عامة وفي العالم الثالث وعالمنا العربي خاصة ومنها اغتيال الملك فيصل الثاني عام 1958 واغتيال الملك فيصل عام 1975 واغتيال الرئيس الجزائري محمد بوضياف، واغتيال الرئيس اليمني الجنوبي عبد الفتاح اسماعيل واغتيال الرئيس الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات وتطول هنا ... القائمة.

هذه الايام، حتى لو كتبت بأصعب الأسماء أو تخفيت بأكثر من إسم أو لبست لباسا تنكريا أو إعتمرت طاقية الاخفاء ... فلا تتعب نفسك أيها الكاتب الحبيب .... جايبينك .. يعني جايبنك ... شاحطينك ... يعني شاحطينك ... ماسحين الأرض فيك .. يعني ماسحين الأرض فيك .. فأنت في زمن الطابور الخامس ومحاكم التفتيش ... والعسس والعسكر ... وان أردت أن تكتب .. فأكتب فقط عن بلاد المسك والعنبر .. والرخاء والاسترخاء ومديح الظل العالي .. إن رمت عيشا ناعما ورقيقا مع الاعتذار للشاعر معروف الرصافي كاتب بيت الشعر القائل " إن رمت عيشا ناعما ورقيقا .. فاسلك اليه من الفنون طريقا".

إياك أن تكتب حول الفنون فهي ضرب من الهلوسة والمس والجنون، إياك أن تكتب عن العلم أو الفكر ولا حول إعمال العقل وإياك أن تتفكر في خلق الخالق عز وجلّ أو أن تعرّج على أي فعل من أفعال الابداع أو التحليق عاليا في الفضاء الرحب، ما عليك إلا أن تمدح ... وتصفقوتهلهل .... كل هذا يا سيدي .. يا سيدتي ... إن رمت عيشا ناعما ورقيقا ... فأسلك اليه من المديح طريقا.

قديما، كان بإمكان الكاتب أن يكتب ما يريد بخط يده أو بخط غيره ويذهب متخفيا الى البريد أو يرسل غيره أو يرسل نتاجه من أي بلد آخر ويضع ما كتبه تحت إسم مستعار في صندوق بريد المجلة أو الصحيفة وكان بالامكان أن يرهق العسس والعسكر في البحث عنه، أما في أيامنا هذه حيث التكنولوجيا فإن إراد الكاتب أن " يعطس" يجب عليه أن يحصل على موافقة الحبر الأعظم و" بطانته الصالحة"، وأن تجرأ و "عطس" أو "ضرط" دون هذه الموافقة فأقلها زنزانة ضيقة في سجن " الباستيل" يتبادل داخلها الحديث مع "ناموسة" ربما تكون هي أيضا من المخبرين.

ولمن لا يعرف سجن الباستيل فإنه وفقا لموقع " ويكبيديا" .... " سجن أُنشئ في فرنسا بين عامي 1370 و1383 كحصن للدفاع عن باريس ومن ثم كسجن للمعارضين السياسيين والمسجونين الدينيين والمحرضين ضد الدولة. وأصبح على مدار السنين رمزاً للطغيان والظلم وانطلقت منه الشرارة الأولى للثورة الفرنسية في 1789".

ولكن، ما العمل؟ هل نوقف أحلامنا؟ ... هل نطلب من عقولنا أن تتجمد وتتحجر؟ ربما علينا أن نتذكر دوما قصيدة " الصمت موت" للراحل معين بسيسو التي يقول فيها

الصمت موت

قلها ومتْ

فالقول ليس ما يقوله السلطان والأمير

وليس تلك الضحكة التي يبيعها المهرج الكبير

للمهرج الصغير

فأنت إن نطقت متْ

وأنت إن سكت متْ

قلها ومتْ”

وأن تتذكر دوما أيها الكاتب العزيز ما قالة الاديب ابراهيم نصر الله

أيها النائم

ما دام الشرطي ساهرا

تحت شبائك

فإن كل ما تدّخره من أحلام

سيمضي معك الى مكان واحد

هو القبر

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .... فيا فوز المستغفرين ... إستغفروا الله.