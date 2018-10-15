النشيد الوطني يردد في مدرسة اللبن والساوية رغم قرار الاحتلال بإغلاقها

نابلس- وطن- علا مرشود: تفاجأ محمد عبدالرحيم (17 عاماً) الطالب في الثانوية العامة في مدرسة اللبن والساوية بخبر قرار سلطات الاحتلال إغلاق مدرسته مساء أمس حتى إشعار آخر، بذريعة إلقاء طلبة المدرسة الحجارة على شارع للمستوطنين يمر من أمام المدرسة.

محمد الطالب المجتهد الطموح الذي يحلم بالحصول على شهادة الثانوية العامة من مدرسته العريقة التي أسست في العام 1941م، لم يمنعه قرار الاحتلال التعسفي من التوجه إلى مدرسته برفقة زملائه، رغم تهديدات سلطات الاحتلال باستهداف المدرسة والتواجد المكثف لجنود الاحتلال حولها.

يقول محمد لـوطن، إنه توجه صباحاً برفقة زملائه إلى المدرسة المغلقة، وتمكنوا من الدخول إليها بالقوة "خاوة". مضيفاً بلهجته العامية: حتى لو بدي استشهد بدي أدخل على المدرسة ورح أكون شهيد العلم.

في المقابل لم يتمكن عدد كبير من الطلبة، من الدخول إلى المدرسة بسبب التواجد المكثف لجنود الاحتلال، ورغم ذلك اصطف الطلبة الذين تمكنوا من الدخول في الطابور الصباحي، ورددوا النشيد الوطني ورفعوا العلم الفلسطيني، وبدأت الحصة الأولى، فرد الاحتلال على ذلك بإطلاق قنابل الغاز والصوت تجاه المدرسة، مما دفع إدارة المدرسة لإخلاء الطلبة.

من جانبه، يقول مدير مدرسة اللبن والساوية الثانوية محمد جاسر لـوطن، إن 465 طالب يتعلمون في المدرسة من الصف السادس إلى الثانوية العامة، وتخدم قرى "اللبن الشرقية، والساوية، وعمورية".

ويؤكد مدير تربية نابلس نصر أبو كرش، أنه اجتمع مع الشؤون المدنية والارتباط العسكري الفلسطيني ومجالس القرى الثلث وأوليا أمور الطلبة، وقرروا رفض قرار الاحتلال وتحديه بالذهاب إلى المدرسة، وفي حال منعهم الاحتلال من الدخول يستأنفون التدريس في السهل المجاور للمدرسة.

إغلاق المدرسة يعود بذاكرتنا إلى إغلاق الاحتلال المدارس الفلسطينية في الانتفاضتين السابقتين بحجة انطلاق فتيل المواجهة منها، كما الإغلاق يعتبر جزء من الحرب التي يشنها الاحتلال على العلم والوعي الفلسطيني، في محاولة منه للسيطرة على الإنسان الفلسطيني وأرضه.

قرار إغلاق المدرسة، لن يوقفه سوى التكاتف الشعبي الذي ابتكر المدارس الشعبية وواجه سياسة التجهيل خلال الانتفاضات السابقة.