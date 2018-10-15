الصالحي يدعو خلال وقفة وسط رام الله لتشكيل لجنة موحدة للحراك لادارة حوار حول الضمان

رام الله - وطن: دعا الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي الى تشكيل لجنة موحدة للحراك الخاص بالضمان الاجتماعي، من اجل ادارة حوار حول القانون.

وقال الصالحي لوطن خلال مشاركته في وقفة وسط رام الله ظهر اليوم "يجب ان يكون هناك حوار امع الحراك، الذي عليه توحيد رؤيته ومواقفه ومطالبه".

واضاف "نطالب بتشكيل لجنة موحدة للحراك ، لادارة حوار مع الكتل البرلمانية والحكومة حول اي قضايا تحمل ملاحظات من اجل استيعابها ".

ووجه الصالحي رسالة الى وزير العمل مأمون ابو شهلا يطالبه بعرض عرض كل اللوائح التنفيذية الخاصة بالقانون امام الكتل البرلمانية ولتنظيم لقاء مع مدير الصندوق لبحث اللوائح بما ينسجم مع القانون، مؤكدا على حق الناس بالاحتجاج.

وشدد الصالحي على ضرورة فتح حوار سريع لاستيعاب أي ملاحظات او تعديلات على اللوائح التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي.

وأشار الصالحي إلى إمكانية فتح الحوار مجدداً قبل البدء بتطبيق القانون خلال الأيام المقبلة، برعاية الكتل البرلمانية، حتى يتم التوصل إلى تفاهمات وتعديلات سريعة.

وأكد على ضرورة التعاطي بنهج إيجابي مع التعديلات، ولا داعي للتشجن من قبل وزارة العمل تجاه الاحتجاجات، أو "التطاير" في الاحتجاجات وكأن القانون مؤامرة.