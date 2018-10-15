بداية بيت لحم تصدر قراراً مستعجلاً بمنع الاحتلال من التصرف بأراضي الخان الأحمر

بيت لحم- وطن: أصدر القضاء المستعجل في محكمة بداية بيت لحم، اليوم الاثنين، قراراً بحضور فريق واحد، بمنع الاحتلال الاسرائيلي من القيام بكافة أعمال التصرف على اراضي قرية الخان الأحمر.

وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء، وصل وطن، الاثنين، أن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم أصدر قراراً مستعجلاً بحضور فريق واحد وفقاً لاحكام المادة 102 من قانون الأصول المدنية والتجارية في مواجهة المستدعى ضدهم رئيس حكومة الاحتلال (بنيامين نتنياهو) ووزير جيش الاحتلال وما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال يقضي بمنع المستدعى ضدهم ومن يأتمر بأمرهم من القيام بأعمال التصرف في قطع أراضي في الخان الأحمر موضوع الطلب سواء كانت تتعلق بأعمال جرف أو هدم أو إزالة أو تدمير بكافة أنواعه.

وأشار البيان إلى أن القرار صدر بالاستناد الى المعاهدات والمواثيق الدولية وأحكام القانون الدولي الإنساني التي تمنع التهجير القسري للمواطنين وقرارات محكمة العدل الدولية الاستشارية.