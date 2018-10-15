3 إصابات برصاص بحرية الاحتلال شمال القطاع

غزة- وطن: أصيب ثلاثة مواطنين، مساء اليوم الاثنين، برصاص بحرية الاحتلال، التي أطلقت نيرانها صوب مئات المشاركين في مسيرة سلمية عند الحدود البحرية شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن المصابين نقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وأن حالتهم وصفت بالمتوسطة.

وانطلق عصر اليوم الاثنين، المسير البحري الـ 12 لكسر الحصار عن قطاع غزة بمشاركة الآلاف من الغزيين، قرب السياج الفاصل.

وأشارت مصادر محلية أن المسير البحري انطلق الساعة 3 عصراً من منطقة "الواحة" على شاطئ بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، بمشاركة 25 قارباً، ومساندة حراك بري في المنطقة ذاتها.

وقالت الهيئة المشرفة على المسير البحري إنه يأتي بالتزامن مع الذكرى السابعة لصفقة وفاء الأحرار، وتحرير المقاومة الفلسطينية لأكثر من ألف أسير "لنؤكد أننا على عهد الأحرار وأنه آن الأوان لكسر هذا السجن الكبير الذي يحاصر فيه 2 مليون إنسان".

وبيّنت أن احتشاد الجماهير في الحراك البحري الماضي وجمعة "انتفاضة القدس" يؤكد أننا شعبنا ماضٍ في حراكه بكل المسارات والاتجاهات، حتى يكسر الحصار، وأنه "غير ملتفت لكل التحركات السياسية التي تحاول الالتفاف على مطالبه وعلى هذا الحراك".

ومنذ 30 آذار الماضي ينظم المواطنون مظاهرات سلمية في مخيمات العودة شرقي محافظات قطاع غزة الخمس، للمطالبة بحق العودة وكسر الحصار.

وبحسب وزارة الصحة، فإن اعتداءات قوات الاحتلال على المتظاهرين السلميين أسفرت عن استشهاد 197 مواطناً، وإصابة أكثر من 21 ألفاً بجراح متفاوتة.