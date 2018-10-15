إدارة سجن الشارون تصعد إجراءاتها التعسفية ضد الأسيرات

رام الله- وطن: قالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، اليوم الاثنين، إن إدارة سجن الشارون صعدت من إجراءاتها التعسفية بحق الأسيرات، في الوقت الذي يرفضن فيه الخروج إلى الفورة "ساحة السجن" منذ تاريخ 05/09/2018 احتجاجا على إعادة الإدارة تشغيل كاميرات المراقبة في ساحة السجن.

وأوضحت الأسيرات في رسالة أن تعامل إدارة السجن معهن أصبحت سيئة وتعسفية، وقامت الإدارة بعدة إجراءات هدفها التضييق على ظروف حياتهن والإضرار بصحتهن، ويشتكين من عدم وجود مياه ساخنة، فقط مياه فاترة وبأوقات محددة، في الوقت الذي أصبحت فيه الأجواء باردة وهن مقبلات على فصل الشتاء.

وأضافت الأسيرات في رسالتهن أن هناك تقليصا كبيرا في كمية الطعام والخضار , وبخصوص طلبات الزيارة لبعض الأسيرات للأسرى السابقين الذين يجب الحصول على موافقة السجن من أجل دخولهم للزيارة، سابقاً كانوا يتجاوبون مع هذه الطلبات وحالياً يرفضون، هذا إلى أنه أصبحت الإدارة ترفض استقبال أي طلب أو رسالة باللغة العربية بطلباتهن المرسلة إلى مصلحة السجون.

وأشارت الأسيرات في رسالتهن إلى أن إدارة سجن الشارون ومصلحة السجون مازالت ترفض الاستجابة لطلبهن بإزالة الكاميرات من ساحة السجن، وهن ما زلن يرفضن الخروج للفورة "ساحة السجن حتى الاستجابة لطلبهن المشروع.