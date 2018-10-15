الخليل: مجهولون يعتدون على ضابط دورية السلامة على الطرق في دورا

الخليل- وطن: اعتدى مجهولون بالضرب المبرح، اليوم الاثنين، على ضابط دورية السلامة على الطرق التابعة لوزارة النقل والمواصلات، في بلدة دورا جنوب الخليل.

وأفادت وزارة النقل والمواصلات، في بيان لها، بأن طاقم دورية السلامة على الطرق وخلال عمله الاعتيادي الميداني لضبط المركبات غير القانونية في البلدة، أوقف مركبة يقودها ثلاثة شبان مجهولي الهوية، وأثناء حديث ضابط الدورية مع سائقها وخلال الفحص والتحري، هاجمه الشابان الآخران واعتديا عليه بالضرب، ما أدى لإصابته برضوض في منطقة الرأس، فيما لاذ المعتدون بالفرار من المكان.

وأكدت أن هذا العمل الإجرامي لن يمر دون ملاحقة ومعاقبة المعتدين، وأن دوريات السلامة على الطرق وجهات الاختصاص ستستمر بملاحقة المركبات غير القانونية للقضاء عليها، حفاظا على أمن وسلامة جميع مستخدمي الطريق.

وأشارت إلى أن دوريات السلامة على الطرق تقوم بجهود مضاعفة بالشراكة مع الشرطة، لضبط المركبات غير القانونية في كافة المحافظات.