ترامب: ابن سلمان أخبرني بجهله مصير خاشقجي

وطن- وكالات: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في تغريدة له، اليوم الاثنين، إنه تحدث الى العاهل السعودي الملك سلمان وقد أبلغه الاخير انه "يجهل" مصير الصحافي السعودي الذي فقد أثره جمال خاشقجي.

وأوضح ترامب أيضاً أنه سيرسل وزير الخارجية مايك بومبيو الى السعودية للتباحث في شكل مباشر مع الملك سلمان بشأن هذه المسألة.

وتطرق ترامب الى إمكان أن يكون خاشقجي، قد يكون قتل على أيدي "عناصر غير منضبطين".

وقال ترامب في تصريح من حدائق البيت الابيض "لقد نفى الملك السعودي بشكل حازم أن يكون على علم بأي شيء (...) لا أريد التكهن بمكانه (خاشقجي)، إلا انه بدا لي أن الامر قد يكون حصل على أيدي عناصر غير منضبطين. من يعلم"؟.

وكان ترامب اعلن للمرة الاولى ان الرياض قد تكون ضالعة في اختفاء خاشقجي متوعدا اياها ب"عقاب شديد" في حال ثبت ذلك.