كفاح عواد تطلق روايتها "رجل بين قلبين" في متحف درويش

رام الله- وطن: أطلقت الكاتبة كفاح عواد، مساء اليوم الاثنين، روايتها "رجل بين قلبين" وذلك في متحف محمود درويش في رام الله، وقدّم الشاعر المتوكل طه قراءة معمقة في الرواية، كما قدّم الأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين، نافذ الرفاعي مداخلة حول الرواية أيضاً، كما قدمت الكاتبة نفسها مداخلة عن الرواية وظروف كتابتها.

صدرت الرواية عن دار سما للنشر والتوزيع، في جمهورية مصر العربية، وتقع في 216 صفحة من القطع المتوسط.

كفاح عواد روائية فلسطينية وعضو اتحاد الكتاب الفلسطينيين، وشغلت منصب مسؤولة الدائرة الثقافية والإعلام الوطني في هيئة القانون والنظام في فلسطين، ولها إصداران إضافة إلى عملها الحالي، الأول بعنوان "ذاكرة روح" وهو مجموعة قصصية، والثاني رواية بعنوان "ظلال ورجال" وقد ترجمت إلى الفرنسية.

وقامت في ختام الأمسية بتوقيع نسخ من روايتها للحضور.