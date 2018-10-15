السفير الياباني يفتتح مشروع محطة تحلية مياه للشرب في رفح

وطن: افتتح السفير الياباني في فلسطين تاكيشي أوكوبو، أمس الأحد، مشروع محطة تحلية مياه الشرب ضمن أنشطة مشروع تحسين نوعية المياه الموردة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والذي تموله السفارة اليابانية وتنفيذ جمعية أصدقاء البيئة الفلسطينية.

وحضر إلى جانب السفير نائب رئيس جمعية أصدقاء البيئة المهندس عاطف جابر ومدير مكتب جايكا المهندس ساهر يونس وطاقم مصلحة مياه بلديات الساحل وطاقم جمعية اصدقاء البيئة في المحافظة.

وتخدم محطة التحلية أكثر من 6 آلاف أسرة في مناطق الشوكة وعريبة، والذين يعانون من قلة المياه وسوء جودة المياه الواصلة للبيوت، وتقدر قدرة المحطة 24 كوبا في اليوم، وتعمل بشكل مجاني لمدة 6 شهور، نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني.

وقال السفير الياباني إن اليابان مستمرة في دعم الشعب الفلسطيني لتحسين الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع، لأننا ندرك الصعوبات التي يمر بها الشعب من قلة المياه نتيجة لقلة الأمطار السنوية، وهذا يسبب ازمة كبيرة وحادة لاعتماد غزة على المياه الجوفية.

وأضاف أن "غزة تحتل مكانة خاصة في قلوب اليابانيين، وننظر للوضع العام بقلق شديد لما يجري، وأتمنى أن يساهم هذا المشروع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسنواصل هذا النوع من المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق".