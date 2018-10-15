الصالحي: ندعم بقوة خفض مساهمات العاملين في قانون الضمان شريطة عدم تعطيل القانون

رام الله- وطن: قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، والذي ادار حوارات تعديل قانون الضمان الاجتماعي بين الكتل والقوائم البرلمانية، والحكومة والحملة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ان هناك احتجاجات محقة وصحيحة من العاملين حول عدم عدالة نسب المساهمات في قانون الضمان الاجتماعي وهي7-9 بين العاملين وأصحاب العمل.

وقال ان حزب الشعب والكتل البرلمانية عملت على تغيير هذه النسب اثناء نقاش التعديلات على القانون ولكن لم ننجح سوى في تعديلها بنسبة 1/2 في المئة بعد ان كانت 7.5/8.5 وان القطاع الخاص رفض أية تعديلات أخرى حول هذه النقطة، مما كان سيهدد تعديل القانون او استمراره، ومع ذلك فنحن ندعم خفض هذه النسبة وندعم تبني الحراك او الحملة الوطنية او النقابات العمالية لهذا المطلب، وهذا يمكن ان يكون مادة لحوار بهذا الشأن شريطة عدم تعطيل تطبيق القانون.