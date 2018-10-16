الاحتلال يعتقل 15 مواطناً في الضفة فجراً
16.10.2018 07:27 AM
رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال 15 مواطناً على الأقل، فجر اليوم، في مناطق متفرقة من الضفة.
والمعتقلون هم:
١. سند بحور عبده- كفر نعمة غرب رام الله
٢. مراد اشتية- كفر نعمة
٣. سند معين- كفر مالك شرق رام الله
٤. باسل أبو راضي- بدّو شمال غرب القدس
٥. إيهاب عيسى العلامي- بيت أمر شمال الخليل
٦. الفتى محمد نعمان شكارنة- نحالين غرب بيت لحم
٧. الفتى موسى أحمد نجاجرة- نحالين
٨. علي زواهرة- الدوحة غرب بيت لحم
٩. عميد عزمي سرحان- طولكرم
١٠. الطفل محمد راجح شبيطة- عزون شرق قلقيلية
١١. كاظم رضوان- عزون
١٢. معتصم رضوان- عزون
١٣. فائد محمد سويدان- عزون
١٤. علاء بسام غرابة- كفر ثلث قرب قلقيلية
١٥. أركان يوسف أبو صفية- كفر ثلث