مصرع ثلاثة عمال فلسطينيين في الداخل بيوم واحد

رام الله- وطن: ذكرت مصادر محلية أن حوادث العمل في الداخل، أمس، أدت إلى مصرع 3 عمال فلسطينيين من الضفة والداخل، إذ لقيَ العامل محمد أكرم شواهنة (22 عامًا)، من جلجولية، مصرعهُ، عَقِب تعرّضه لصعقة كهربائية أثناء عمله في "هرتسليا".

وووسط أراضي 48، لقي العامل نعمان خليل دعدوش (50 عامًا) من أم الفحم، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث دهسٍ تحت عجلات جرار أثناء عمله.

كما لقي الشاب محمد نضال برغوث (21 عامًا) من قرية الولجة، غرب بيت لحم، مصرعه، بعد سقوط حجر بوزن 50 كيلوغرامًا على رأسه أثناء عمله في ورشة بناء قرب مدينة القدس.

وتشير الإحصائيات إلى أن العام الماضي شهد مصرع 35 عاملاً في الداخل، بينما شهد العام الحالي حتى الآن مصرع 36 عامل.