جرافات الاحتلال تقتحم الخان الأحمر مجدداً

وطن: عادت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، للعمل في محيط قرية الخان الأحمر، بعد أن حاصر الاحتلال القرية، وكثف تواجده على شارع أريحا القدس الرئيس.

وقال نشطاء تواجدوا في قرية الخان الأحمر، إن الاحتلال اقتحم بعدد من الآليات الثقيلة القرية ويقوم بأعمال تجريف في محيطها، ويتواجد النشطاء كسد بشري لمنع جنود الاحتلال وآليات من الاقتراب من بيوت القرية.

وكان أصيب يوم أمس 7 مواطنين وأعتقل 4 آخرون بموجهات مع الاحتلال عند اقتحام عدد من الآليات للقرية تنفيذا لقرار عسكري احتلالي يقي بشق طرق عسكرية في محيط القرية.

ويعتصم السكان لأكثر من مئة يوم على التوالي داخل القرية بعد قرار من محكمة الاحتلال بهدمها، من أجل التصدي لأي محاولة لإخلاء المواطنين هناك.