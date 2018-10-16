62 مستوطناً يقتحمون الأقصى وسط قيود مشددة

القدس- وطن: اقتحم عشرات المستوطنين وعناصر من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة.

وأغلقت شرطة الاحتلال الساعة الحادية عشر صباحًا باب المغاربة، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية لهؤلاء المتطرفين، وتوفير الحماية الكاملة لهم أثناء تجولهم في باحات الأقصى.

وأفاد مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة فراس الدبس بأن 52 مستوطنًا و10 من عناصر مخابرات الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.