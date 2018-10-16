اطلاق النار تجاه مواطن تركي حاول مهاجمة سفارة اسرائيل بانقرة بجرار زراعي

الجرار الزراعي ينحرف عن مساره ويصطدم بعدد من المركبات المركونة بالمكان

وطن-وكالات: تعرضت سفارة دولة الاحتلال في العاصمة التركية انقرة، اليوم الثلاثاء، لمحاولة هجوم من سائق جرار.

ولدى محاولة السائق اقتحام المبنى بجراره الزراعي أطلق حرس السفارة النار باتجاه، دون ان يصاب باذى

وبحسب وسائل اعلام عبرية فإن الشرطة التركية اعتقلت السائق وهو تركي يدعى أيدين سكرييه (45 عاما)

وبحسب وسائل الاعلام هذه فان عناصر الشرطة طالبوا السائق بالتوقف، وعندما تجاهل أوامرهم أطلقوا النار باتجاه إطارات الجرار، ما أفقد سائقه السيطرة، وانحرف عن مساره ليصطدم بعدد من السيارات المركونة في المكان.

