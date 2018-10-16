بعد تصريحات الحمد الله.. اللواء الأتيرة لوطن: فتح متمسكة بتأجيل الضمان والشارع قادر على اسقاط أي حكومة

نابلس -وطن: ما تزال ردود الافعال تتوالى حول موقف رئيس الحكومة رامي الحمد الله، الرافض لتاجيل قانون الضمان الاجتماعي والمتمسك بموعد تنفيذه بداية الشهر المقبل، و هو الموقف ذاته الذي أكد عليه مجلس الوزراء بجلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله .

وحول ذلك قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الاله الأتيرة في اتصال هاتفي مع وطن: إن الحركة متمسكة بتأجيل موعد تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، وأن الحركة منفتحة على أي حوار ومع جميع الأطراف مضيفاً أن الحركة ستكون في مقدمة اي حراك في الشارع حول قانون الضمان .

وأكد الأتيرة، أن توجه حركة فتح واضح ولا لبس فيه، وهو الاصطفاف الكامل مع الجمهور، وخلف التوصية التي رفعها المجلس الثوري للرئيس محمود عباس بضرورة تأجل القانون لنقاشه وتعديله مرة أخرى لانه يمس حياة الناس.

وكان الأتيرة قد طالب الحكومة في تصريح صحفي وصل وطن: باستخدام منطق العقلانية والتواضع بدلا من منطق الاستقواء والاستعلاء والاستعداء للشارع والجمهور والقوى العاملة والفقراء والذي لن يؤدي الا للمزيد من الاحتقان والغضب القابل للاستغلال، من أطراف كثر تتربص بالقضية وبمواقف الرئيس عباس وسط المجابهة مع الادارة الامريكية .

وأوضح ان فتح أعلنت موقفها من قانون الضمان وهي قادرة على حمايته والدفاع عنه واقناع الحكومة بضرورة الاصغاء لصوت الشارع القادر على اسقاط اَي حكومة لا ترتفع لمستوى همومه.

ونوه الاتيرة لقرار المجلس الثوري بالتوجه للرئيس محمود عباس لإعادة النظر بمهام وتشكيلة الحكومة الحالية لتتمكن حركة فتح من الإيفاء بالتزاماتها تجاه شعبها وتوليها مباشرة مهام الحكومة مع الشركاء في منظمة التحرير.

وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله قال بالأمس، إن الحكومة ماضية بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، وأنه لن يتم تأجيل القانون وسيسري في موعده المقرر .

وقال الحمد الله خلال كلمته، في الحفل السنوي الثامن لجائزة فلسطين الدولية للإبداع والتميز الذي أقيم في مدينة رام الله : إن الحكومة جاهزة ومستعدة للسماع إلى مختلف وجهات النظر حول القانون وتعديله إن لزم الأمر .

في السياق ذاته أكد مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة الحمدالله، أن قانون الضمان خاضع للتقييم كغيره من القوانين الحيوية التي تلامس حياة وحقوق المواطنين، وأشار المجلس إلى أنه يرحب ويثمن عالياً أي ملاحظات حول القانون واستعداد الحكومة لمناقشتها مع مختلف الجهات، لكن ذلك لا يبرر المطالبة بإلغائه، أو تأجيل العمل به، وتعطيل مؤسسته، مؤكداً بدء العمل بتطبيقه في موعده والذي يأتي بعد أن مر القانون بمراحل وانعطافات كثيرة أدت إلى صياغته بشكله الحالي.

وكان الآلاف من المواطنين شاركوا في اعتصام حاشد نظم وسط مدينة رام الله، رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي في صيغته الحالية وللمطالبة بتأجيل تطبيقه.

وردد المعتصمون هتافات ورفعوا شعارات تطالب بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، فيما دعا آخرون لتعديل بعض بنوده.