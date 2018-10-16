ثوري فتح: نقف إلى جانب جماهير شعبنا ومتمسكون بتأجيل الضمان

رام الله-وطن: عقد المجلس الثوري لحركة فتح اجتماعا طارئا اليوم الثلاثاء، وذلك لبحث التطورات المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي، حيث أكد المجلس على بيانه الصادر عن دورته الرابعة حيث أوصى بتأجيل تطبيق القانون لمدة ستة أشهر، بحيث يكون الانضمام خلالها اختيارياً لحين اجراء التعديلات اللازمة لما فيه مصلحة العمال والموظفين والمستفيدين، وذلك بعد فتح حوار شامل بين الحكومة وكافة الشرائح والاطراف المعنية.

وأكد المجلس الثوري في بيان مقتضب وصل وطن: وقوفه التام مع جماهير شعبنا في وقفتها الاحتجاجية السلمية المطالبة بتأجيل تطبيق القانون لحين سد كافة الثغرات التي اعترته.

وأضاف البيان: تؤكد فتح انها جادة في حماية قراراتها و صون إرادة ومصالح شعبنا المناضل، وجادة في قيادة الجماهير المدافعة عن حقوقها .

يأتي ذلك بعد ساعات من بيان لمجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، أكد فيه أن قانون الضمان خاضع للتقييم كغيره من القوانين الحيوية التي تلامس حياة وحقوق المواطنين، وأشار المجلس إلى أنه يرحب ويثمن عالياً أي ملاحظات حول القانون واستعداد الحكومة لمناقشتها مع مختلف الجهات، لكن ذلك لا يبرر المطالبة بإلغائه، أو تأجيل العمل به، وتعطيل مؤسسته، مؤكداً بدء العمل بتطبيقه في موعده والذي يأتي بعد أن مر القانون بمراحل وانعطافات كثيرة أدت إلى صياغته بشكله الحالي.