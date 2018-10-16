نادي الأسير: الأسير معتز عبيدو يواجه المرض والاعتقال الإداري

رام الله- وطن: قال نادي الأسير الفلسطيني إن الأسير معتز عبيدو من محافظة الخليل يواجه ظروفاً صحية قاسية مع استمرار سلطات الاحتلال باعتقاله إداريا.

ويُعاني الأسير عبيدو من إصابة تعرض لها عام 2011 اُعتقل على إثرها، حيث تسببت له بأضرار كبيرة في الأمعاء، والأعصاب، وشلل في ساقه اليسرى، وضعف في ساقه اليمنى؛ ومكث في معتقل "عيادة الرملة" نحو ثلاث سنوات.

ونقل محامي نادي الأسير عن الأسير عبيدو القابع في معتقل "النقب"، أن وضعه الصحي آخذ بالتدهور، كونه يعتمد على أكياس لقضاء حاجته وعلى رفاقه في الأسر في إدارة شؤونه اليومية، بعد أن فقد السيطرة والتحكم بأطرافه، بينما تكتفي إدارة معتقلات الاحتلال بإعطائه المسكنات كعلاج.

وأشار نادي الأسير إلى أن الأسير عبيدو قضى ما مجموعه ثماني سنوات في الأسر، حيث أعاد الاحتلال اعتقاله إدارياً في شهر شباط/فبراير الماضي، وتعتبر حالته من أسوأ الحالات المرضية في معتقلات الاحتلال.