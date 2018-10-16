الدفاع المدني يتلف 850 اسطوانة غاز منزلي غير صالحة للاستخدام في الخليل

الخليل- وطن: أتلفت مديرية الدفاع المدني في محافظة الخليل، بالشراكة مع لجنة السلامة العامة، ونقابة موزعي الغاز في المحافظة، اليوم الثلاثاء، 850 اسطوانة غاز منزلي غير صالحة للاستخدام، لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس.

ودعا مدير الدفاع المدني في محافظة الخليل العميد معاوية دراغمة، المواطنين إلى عدم استخدام الاسطوانات المتعرضة للضربات وأعمال صيانة ولحام أو يكون الاهتراء والتآكل واضحا فيها، والإبلاغ عن الاسطوانات المخالفة وغير المطابقة والتحفظ عليها لحين وصول طواقم الوقاية وعمل الإجراءات اللازمة لها.

وشدد على ضرورة تعاون المواطنين مع طواقم ومفتشي الوقاية والسلامة العامة وتوفير وتطبيق شروط السلامة والوقاية في المنشآت والمنازل والمساكن، حرصا على سلامة الأرواح والممتلكات .