وفد طبي اسباني يقدم خدمات علاجية لـ80 حالة مرضية في جنين ومخيمها

جنين-وطن: قدّم وفد طبي اسباني، اليوم الثلاثاء، خدمات طبية وعلاجية لـ أكثر من 80 حالة من النساء والأطفال في جنين ومخيمها.

وقال رئيس الوفد الطبي الاسباني، د. البرتو، إنه جاء وأعضاء الوفد الى فلسطين وخاصة الى مخيم جنين لتقديم الدعم الطبي ومساعدة ومساندة الأطفال والنساء الذين يعانون من أمراض القلب، مشيرا الى أن بعض الحالات التي تم معالجتها هي بأمس الحاجة لاستمرار العلاج والدواء، وأنه سيقوم بتقديم أية مساعدة بعد عودته الى اسبانيا في سياق مواصلة التضامن مع الشعب الفلسطيني حتى نيل حريته واستقلاله .

وكانت جمعية "كي لا ننسى" في مخيم جنين، التي نسقت الزيارة، استقبلت الوفد الطبي التضامني، حيث كان في استقبالهم رئيسة الجمعية فرحة أبو الهيجاء وعضوات الهيئة الإدارية ود. محمد أبو الهيجاء من الإغاثة الطبية الفلسطينية .