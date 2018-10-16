رئيس مجلس الامة الكويتي: من ينتظر من الفلسطينيين رفع خرقة بيضاء فذلك عشم ابليس بالجنة

وطن-وكالات: أثارت كلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر مطالبته برلمانيي العالم بتفعيل أدوات الردع ضد دولة الاحتلال الاسرائيلي.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ (#شكرا_مرزوق_الغانم) و(#مرزوق_الغانم)، كما نشروا مقتطفات من كلمته، مطالبين الحكام العرب بأن يتذكروا ان القدس كلها للمسلمين شرقية وغربية.

وكان الغانم قد قال في كلمته: إن" من ينتظرون أن يرفع الشعب الفلسطيني خرقة بيضاء، ويغادر أرضه إلى المجهول، أقول لهم لن يحصل ابدا، مضيفا "نقول بالعربية "هذا عشم إبليس بالجنة".

وأضاف: منذ أكثر من ٥٠ عامًا يرفع الفلسطيني غصن زيتون، فتجاوبه الصواريخ ومدافع الهاون وعندما يرفع حجرًا، تتلقاه البندقيات الآلية بأزيزها المقزز .

وطالب الغانم برلمانيي العالم بتفعيل أدوات الردع وخطاب الرفض فيما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين الذين يعيشون معادلة غير منصفة ومفارقة غير مفهومة.

وأضاف: صدقوني (لن يحصل) فالفلسطيني عبر 70 عامًا لعنة المحتل و"عاره وعورته وعواره".

كما انزعج واعترض الوفد الإسرائيلي أثناء كلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي في جينيف .