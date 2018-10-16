الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي: أتعاب نهاية الخدمة خط احمر ومفتاح نجاح الضمان الاجتماعي

وطن: قالت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي عقب عقدها اجتماعاً هاماً عصر اليوم الثلاثاء تناول الجدل الدائر حول الضمان الاجتماعي ان مفتاح نجاح فكرة الضمان باتت اليوم مرهونة بما سيقرره وزير العمل والمحكمة الدستورية في أتعاب نهاية الخدمة حيث ان تجاوب الوزير والحكومة مع مطالبات رجال الاعمال بتسوية اتعاب نهاية الخدمة وفق قانون العمل اضافة الى الاحتفاظ بها داخل كل شركة ومؤسسة يعني المغامرة بفكرة الضمان الاجتماعي برمتها.

وحذرت الحملة من دعوات المجلس التنسيقي للقطاع الخاص لتأجيل التطبيق لمدة ستة اشهر، في محاولة جديده لتعطيل فكرة الضمان تهرباً من استحقاقات العمال ونهاية الخدمة.

وقالت سكرتاريا الحملة أنها أجلت النظر في 17 لائحة تنفيذية وأي حديث عن اي تعديلات على القانون تم استلامها لحين البت في اتعاب نهاية الخدمة.