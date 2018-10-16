عشرات الشبان ينجحون باختراق السياج الأمني شرق دير البلح

وطن: أصيب شابين بعد عصر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات عنيفة اندلعت شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عقب نجاح عشرات الشبان في اختراق السياج الأمني مع فلسطين المحتلة عام 1948.

واندبعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال بالقرب من موقع "النمر" العسكري شرق المدينة.

ونجح عشرات الشبان باقتحام بوابة الموقع العسكري بالتزامن مع إطلاق الاحتلال للرصاص الحي وقنابل الغاز بشكل كثيف.

ومنذ 30 اذار الماضي يخرج المواطنون في قطاع غزة تجاه السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

وأسفر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين السلميين في المظاهرات السلمية منذ انطلاقها لاستشهاد 204 مواطنًا بينهم نحو 30 طفلًا وإصابة نحو 22 الفًا آخرين.

صفا