بالفيديو .. الاحتلال يعلن تل ارميدة منطقة عسكرية مغلقة

وطن: اعلن جيش الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء حي تل ارميدة وسط الخليل منطقة عسكرية مغلقة.

وافاد مراسلنا ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اعلنت حي تل ارميدة منطقة عسكرية مغلقة مساء اليوم، مع بدء توافد مئات المستوطنين الى المنطقة التي ستشهد افتتاح حديقة اثرية.

ونصب مستوطنون صباح اليوم بحماية قوات الاحتلال،خيمة قرب حديقة أثرية في تل الرميدة وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

يذكر ان سلطات الاحتلال كشفت خلال الأعوام القليلة الماضية حديقة أثرية في المنطقة التي نصبت فيها الخيمة، وحسب المستندات التاريخية يعتبر حي تل الرميدة من أقدم المناطق المأهولة بالسكان في العالم، وهي محمية حسب قرار "اليونسكو"، الذي اعتبر البلدة القديمة والمسجد الابراهيمي والمناطق المحيطة بها مناطق تراثية أثرية فلسطينية يجب حمايتها، والحفاظ عليها.

وحسب ما أعلنته مصادر إسرائيلية، يحتفل المستوطنون اليوم الساعة السادسة مساءً بافتتاح الحديقة "الأثرية التلمودية" في تل الرميدة وسط مدينة الخليل، وذلك بعد انتهاء اعمال الحفريات في قطع الأراضي التي سيطروا عليها منذ عام 2014، وسيترأس الاحتفال المتطرف وزير الزراعة الاسرائيلي "اوري اريل"، ونائب وزير جيش الاحتلال "ايلي بن دهان"، ورئيس المحميات والتجمعات الطبيعية في دولة الاحتلال المتطرف "شاؤول غولدشتاين" ، ورئيس مجلس المستوطنين في الخليل "ابراهام بن يوسف"