ديلي بيست: إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات على الرياض

وطن: قال موقع "ديلي بيست" الثلاثاء، إن "مسؤولين كبار داخل وزارة الخارجية والخزينة الأمريكية يناقشون خطة تشمل فرض عقوبات مالية على المملكة العربية السعودية، لدورها في مقتل الصحفي جمال خاشقجي"، بحسب ما أورده الموقع نقلا عن ثلاثة أشخاص شاركوا في النقاشات.

وأشار الموقع نقلا عن المسؤولين إلى أن "الإجراءات ستتضمن فرض عقوبات على كبار قادة السعودية، ستؤدي إلى انهيار خط الأنابيب في وقت مبكر من هذا الأسبوع"، مؤكدا أن المشاورات تدور من أجل عدم تأثير العقوبات على صفقة الأسلحة السعودية الضخمة التي تبلغ قيمتها 110 مليارات دولار.

وذكر أن "المسؤولين الأمريكيين يسعون لإيجاد طريقة لاتخاذ موقف علني ضد زعماء السعودية، مع الحفاظ في نفس الوقت على العلاقة المالية بين الدولتين".

عربي 21