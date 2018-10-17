استشهاد الشاب ناجي الزعانين في قصف للاحتلال شمال غزة

غزة- وطن: استشهد الشاب ناجي جمال محمد الزعانين (25 عاما)، اليوم الأربعاء، إثر إصابته بقصف صاروخي استهدف قرية أم النصر شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأصيب آخرون في غارات على مواقع متفرقة في القطاع.

وأفاد المستشفى الأندونيسي في بيت لاهيا، باستشهاد الشاب الزعانين وهو من بلدة بيت حانون شمال القطاع، عقب إصابته بشظايا صاروخ استهدف أحد المواقع في قرية أم النصر، الذي أدى أيضا إلى تدمير الموقع وإلحاق أضرار في منازل وممتلكات المواطنين المجاورة.

وأصيب 10 مواطنون بينهم طلبة وتلاميذ مدارس في غارات للاحتلال استهدفت عدة مواقع في القطاع أبرزها موقعاً غرب مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين أحدهم حالته وصفت بالخطيرة، وإلحاق أضرار في ثلاث مدارس بالقرب من الاستهداف غرب رفح، وإصابات بصفوف التلاميذ، وتطاير زجاج غرف صفية، وتعطل الدراسة فيها، إضافة إلى إصابة 6 تلاميذ بجروح طفيفة عقب قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لموقع غرب مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأكد أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات أبو يوسف النجار في رفح، وشهداء الأقصى في مدينة دير البلح، لتلقي العلاج.

وشن طيران الاحتلال الحربي، منذ ساعات الصباح سلسلة غارات على مواقع في مختلف مناطق قطاع غزة، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها، حيث أطلقت طائرات من نوع "إف16" أكثر من عشرة صواريخ على مدن متفرقة من القطاع من رفح جنوباً حتى بيت حانون شمالاً، وإلحاق أضرار جسيمة في منازل المواطنين وممتلكاتهم المجاورة.

ويواصل الطيران الحربي التحليق في أجواء القطاع وعلى ارتفاعات منخفضة بين الفينة والأخرى فيما طائرات الاستطلاع لم تغادر الأجواء.