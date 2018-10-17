الغرفة المشتركة للمقاومة تنفي علاقتها بصاروخ بئر السبع

غزة- وطن: نفت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في غزة، علاقتها بالصاروخ الذي سقط في مدينة بئر السبع، والذي زعم الاحتلال أنه اطلق من قطاع غزة.

شددت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الأربعاء على أنها "تُحيّي الجهد المصري المبذول لتحقيق مطالب شعبنا، وترفض كل المحاولات غير المسئولة التي تحاول حرف البوصلة وتخريب الجهد المصري، ومنها عملية إطلاق الصواريخ الليلة الماضية".

وأكدت الغرفة في بيان لها وصل وطن: أنها جاهزةٌ للتصدي لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، موضحة أنها حين تقوم بذلك لا تختبئ خلف أي ستار، بل تعلن ذلك بوضوح في إطار مسئوليتها الوطنية، و"ستبقى بندقيتنا الدرع الحامي لشعبنا، وسيبقى سلاحنا مشرعاً في وجه عدونا".

وتابعت الفصائل في بيانها "نتصدى لكل محاولات الاحتلال لحرف المسار الجماهيري لمسيرات العودة عبر تثبيت قواعد اشتباكٍ رادعةٍ معه.

وقالت إن شعبنا لا يزال يخوض معركته بكل قوةٍ واقتدار عبر فعاليات مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، مؤكدة أنها تقف مع أبناء شعبنا الذين يخرجون أسبوعيًا وفي كل الفعاليات الجماهيرية لتحقيق مطالبهم بنيل حريتهم والعودة إلى وطنهم.