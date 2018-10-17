الأسير معتز عبيدو يواجه ظروفًا صحية قاسية

رام لله-وطن: قال نادي الأسير الفلسطيني إن الأسير معتز عبيدو من محافظة الخليل يواجه ظروفًا صحية قاسية مع استمرار سلطات الاحتلال باعتقاله إداريًا.

واوضح نادي الأسير في بيان صحفي أن الأسير عبيدو يُعاني من إصابة تعرض لها عام 2011 اعتقل على إثرها، وقد تسببت له بأضرار كبيرة في الأمعاء، والأعصاب، وشلل في ساقه اليسرى، وضعف في ساقه اليمنى؛ وفي حينه مكث في معتقل "عيادة الرملة" نحو ثلاث سنوات.

ونقل محامي نادي الأسير عن الأسير عبيدو القابع في معتقل "النقب" أن وضعه الصحي آخذ بالتدهور، فهو يعتمد على أكياس لقضاء حاجته، كما ويعتمد على رفاقه في الأسر في إدارة حياته داخل المعتقل، وذلك بعد أن فقد السيطرة والتحكم بأطرافه؛ بالمقابل فإن إدارة معتقلات الاحتلال تكتفي بإعطائه المسكنات كعلاج.

وأشار إلى أن الأسير عبيدو أسير سابق قضى ما مجموعه ثماني سنوات في معتقلات الاحتلال، وأعاد الاحتلال اعتقاله إدارياً في شهر شباط من العام الحالي، وهو من أسوأ الحالات المرضية في معتقلات الاحتلال.