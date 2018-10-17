الأسير أحمد الريماوي يعلق إضرابه عن الطعام

رام الله-وطن: علّق الأسير أحمد سامح الريماوي (26 عاماً) من محافظة رام الله، إضرابه عن الطعام والماء، الذي استمر لمدة أربعة أيام، رفضاً لاعتقاله الإداري.

وأوضح نادي الأسير، أن تعليق الأسير الريماوي للإضراب جاء بعد وعود من قبل ادارة المعتقل بتحديد سقف اعتقاله الإداري.

وذكر أن الأسير الريماوي أعطى مهلة لإدارة المعتقلات للرد على مطلبه خلال أسبوعين من تاريخ اليوم وفي حال لم تستجب لمطلبه سيستأنف إضرابه.

يذكر أن الأسير الريماوي معتقل إدارياً منذ آب/ أغسطس 2017، وهو أسير سابق قضى في معتقلات الاحتلال ثلاث سنوات، ويقبع اليوم في معتقل "نفحة" إضافة إلى اثنين من أشقائه الأسرى وهما: وليم المحكوم بالسجن لمدة (32) عاماً، وطارق المعتقل منذ ثلاثة شهور.