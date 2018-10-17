الاحتلال يحمل حماس المسؤولية عن اطلاق الصواريخ

وطن: اتهم الناطق بلسان جيش الاحتلال "رونين منليس" حركة حماس بالوقوف خلف عملية إطلاق الصواريخ صباح الأربعاء باتجاه بئر السبع و "غوش دان"، فيما ردّ الجيش بقصف عشرات المواقع مخلفًا شهيدًا وجرحى في غزة.

وقال "منليس" إن تلك الصواريخ تم تصنيعها في غزة، معتبر أن هذا الأمر محصور لدى حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وأشار إلى أنه حتى لو لم تكن حماس المنفذة، "فهي تتحمل المسئولية كونها المسيطرة على غزة ومسئولة عن كل ما يخرج منه".

ودافع "منليس" عن إخفاق منظومة القبة الحديدية في اعتراض الصاروخ الذي أصاب أحد المنازل في بئر السبع قائلاً إن" قدرة تلك المنظومة محدودة وليست شاملة".

في السياق، قررت ما تسمى بالجبهة الداخلية في دولة الاحتلال تعطيل كافة المدارس بغلاف غزة نهار هذا اليوم كإجراء احترازي.

أما على صعيد تحركات الحكومة الإسرائيلية، فمن المقرر أن يعقد رئيسها بنيامين نتنياهو جلسة مشاورات عسكرية-أمنية بالاشتراك مع قادة أمنه للتباحث في تداعيات إطلاق الصواريخ.

كما ألغى الكابينت الإسرائيلي جلسة كانت مقررة نهار اليوم لمناقشة الجهود المصرية المبذولة للتسوية في قطاع غزة إلى إشعار آخر.