فيديو.. اعتقال فتاة واصابة 4 شبان في اعتداء الاحتلال على خان الأحمر

القدس- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ناشطة ومتضامنة فلسطينية، بينما أصابت أربعة آخرين، خلال اعتدائها على خان الأحمر المهدد بالهدم شرقي القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، اليوم الأربعاء، باعتقال الناشطة رنين عميرة في الخان الأحمرـ عقب اقتحام قوات الاحتلال للمكان واعتدائها على المتواجدين فيه.

وبيّنت المصادر أنّ قوات الاحتلال أصابت أربعة مواطنين من النشطاء المتواجدين في المكان، خلال مواجهاتٍ اندلعت إثر الاقتحام.