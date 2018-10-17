خريجو كليات الحقوق لـوطن: النقابة تستهتر بقضيتنا ... والأخيرة ترد: اعتصموا أمام المحكمة

رام الله- وطن: يواصل خريجو كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية الاعتصام، أمام نقابة المحاميين في البيرة، احتجاجا على القرار الجديد الذي أقرته النقابة قبل عدة أشهر بحق الخريجين.

وقالت ديالا عايش، خريجة كلية الحقوق من جامعة القدس لوطن للانباء: "انه وبعد الاعتصام المتواصل امام النقابة وعدم الحصول على رد ايجابي، قمنا بتقديم طعنين أمام المحاكم، الأول قدمه الأستاذ توفيق قفيشة في المحكمة العليا، والثاني قدمه الأستاذ زيد الأيوبي في محكمة العدل العليا".

واضافت: أن مجلس النقابة كان قد أبلغنا أن هذا القرار هو قرار هيئة عامة ولا يمكن العدول عنه إلا بإجماع هيئة عامة وهذا يكون بالإجتماع الذي يحصل مرة سنوياً بشهر نيسان، أو من خلال قرار المحكمة، مضيفة ان النقابة ابلغتهم بأنها متعاطفة معهم وستقوم بارسال وكيل النقابة على جلسات المحكمة.

وتابعت العايش "يوم الاحد الماضي 14/10/2018، وبعد جلسة المحكمة العليا تفاجأنا بعدم حضور وكيل النقابة للمرة الرابعة على التوالي ما يعد إستهتارا في قضيتنا من قبل النقابة، ما اضطرنا بعد المحكمة للإعتصام أمام وداخل نقابة المحامين للضغط على نقابتنا لإرسال ممثل عنها للمثول أمام القضاء ".

واوضحت انه خلال اعتصامنا داخل النقابة بدأت المناقشات مع أحد أعضاء المجلس وطالبونا بالخروج من مقر النقابة، مشيرة الى انهم تفاجئوا بعدها بالكم الهائل من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تهاجمنا، وتحرض على المعتصمين.

نقابة المحاميين: قرار الهئية ملزم لنا ولانستطيع مخالفته، اعتصموا أمام المحكمة

بدوره قال أمجد الشلة، عضو مجلس نقابة المحاميين لـوطن، "نحن كنقابة لا يوجد أمامنا أي امكانية الا ان نطبق قرار الهيئة العامة الذي صدر بـ 4/4/2018 والذي اقر وجود تعديلات اخرى الى جانب امتحان الانتساب للنقابة، الامر الذي لا نستطيع مخالفته بأي شكل من الاشكال".

وأضاف الشلة "نقول للخرجين الجدد الذين لم يحالفهم الحظ في الامتحان واعتصموا بالنقابة عدة مرات، أن مشكلتكم ليست معنا فعليا لاننا جهة تنفيذية لقرار الهيئة العامة الذي يعد بمثابة قانون لا نستطيع مخالفته كمجلس"، مضيفا أنهم بالنقابة حاولوة عند مرات ايصال هذه النقطة للمعتصمين والتاكيد عليهم بان تواجدهم هنا ليس القرار الصائب.

وبخصوص الاعتصام داحل مقر النقابة، قال الشلة "لا نسمح لأي أحد سواء كان محامي مزاول او محامي متدرب ان يتواجد بالنقابة بعد ساعات العمل الرسمي لأي ظرف من الظروف ، لانها ممتلكات عامة و ليست خاصة.

وطالب الشلة المعتصمون بالاعتصام أمام المحكمة، للضغط عليها وايصال فكرتهم لها، أو ان ينتظروا موعد اجتماع الهيئة العامة القادم في شهر نيسان العام القادم.

وأوضح الشلة أنه باللحظة التي تقرر فيها المحكمة الغاء القرار، فسيقوم مجلس النقابة بايجاد الحل القانوني اللازم والملائم بما يتفق مع احكام القانون ومساعدة الخريجين على اعتمادهم.

وأكد الشلة في حديثه على أن الاعتصام حق مكفول، ونحن ندعم المعتصمين في كل خطواتهم وتحركاتهم.

وكانت نقابة المحامين الفلسطينيين، قد أقرت قبل 7 شهور، نظام تدريب جديد للخريجين الجدد بعد التصويت عليه من قبل الهيئة العامة للنقابة. وقد جاء في النظام الجديد ما يلي:

أولاً: إقرار إمتحان قبول للإنتساب للنقابة بالإضافة إلى الإمتحانات والبحث المقررين عند إنتهاء مدة التدريب.

ثانياً: لا يجوز للمحامي الأستاذ الذي مضى على مزاولته اكثر من خمس سنوات ان يقبل في مكتبه اكثر من محام متدرب واحد ويحق للمحامي الذي زاول المهنة اكثر من عشر سنوات قبول متدربين اثنين فقط، مع العلم أن الأستاذ المزاول لمدة خمسة سنوات كان يقبل متدربين إثنين.

ثالثاً: يجب على المحامين المتدربين حضور عشرين جلسة في محاكم الصلح وعشرين جلسة في محاكم البداية.