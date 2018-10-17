رداً على الصالحي الاتيرة لوطن: أزمة الضمان ستحل خلال 24 ساعة وفتح تتحسس نبض الشارع

رام الله-وطن: أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الإله الأتيرة لـوطن، إن أزمة قانون الضمان الاجتماعي في طريقها للحل خلال الساعة المقبلة .

وقال الاتيرة: أنه وخلال الأربعة والعشرين ساعة المقبلة سيكون هناك اعلان وحلحلة لقضية الضمان الاجتماعي، وأن الرئيس محمود عباس مطلع على كل ما يحدث، وهذه الأزمة يجب أن تنتهي لمصلحة المواطن والعامل والكل الفلسطيني.

ورداً على تصريحات الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي حول موقف فتح من قانون الضمان قال الأتيرة إن: فتح هي حركة جماهيرية، وتتحسس نبض الشارع، وأنه لا يوجد أي قانون لا يمكن نقاشه، وخاصة القوانين التي تمس الشارع بشكل مباشر، وحركة فتح تبنت هذه القضية وسيكون هناك حل لها خلال الساعات المقبلة .

وكان الصالحي قال في لقاء خاص مع وطن: إنه من غير العادل المطالبة بإلغاء القانون، ويبدو غريباً طرح ذلك ، مضيفاً عندما طرح موضوع القانون، كان الخيار هل نريد إلغاء القانون أم تعديله، ولكن ذهبنا جميعاً إلى تعديل، مستغربا في الوقت ذاته من موقف حركة فتح المطالب بتأجيل تطبيق القانون، خاصة وان فتح كانت جزءا اسياسا من الحوارات التي دارت قبل سنتين قبل اعتماد النسخة المعدّلة من قانون الضمان الاجتماعي.

وكان مجلس الوزراء أكد في جلسته الأسبوعية التي عقدت بالامس برئاسة الحمد الله، أن قانون الضمان خاضع للتقييم كغيره من القوانين الحيوية التي تلامس حياة وحقوق المواطنين، وأشار المجلس إلى أنه يرحب ويثمن عالياً أي ملاحظات حول القانون واستعداد الحكومة لمناقشتها مع مختلف الجهات، لكن ذلك لا يبرر المطالبة بإلغائه، أو تأجيل العمل به، وتعطيل مؤسسته، مؤكداً بدء العمل بتطبيقه في موعده والذي يأتي بعد أن مر القانون بمراحل وانعطافات كثيرة أدت إلى صياغته بشكله الحالي.

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