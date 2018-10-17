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طائرات أمريكية تتجسس على صواريخ "إس – 300" السورية

17.10.2018 04:29 PM
طائرات أمريكية تتجسس على صواريخ &quot;إس – 300&quot; السورية

وطن:  قامت طائرات تجسس أمريكية بعمليات تجسس قرب مواقع نشر أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات الروسية إس-300″ التي وردتها روسيا لسوريا.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية، أن طائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز “RC-135V”، قامت بعمليات استطلاع في سوريا، قادمة من قاعدة خليج سودا الجوية في جزيرة كريت اليونانية.

وتقوم هذه الطائرات بعمليات مراقبة إلكترونية لمئات الكيلومترات على طول ساحل سوريا، وفوق المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط، والكشف عن عمل صواريخ الدفاع الجوي.

روسيا اليوم

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