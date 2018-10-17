وزير المخابرات المصرية يرجئ زيارته الى فلسطين

وطن: قال مصدر إسرائيلي إن رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة، اللواء عباس كامل، أرجأ زيارته التي كانت مقرره يوم غد، الخميس، إلى فلسطين، للقاء رئيس حكومة الاحتلال، بينيامين نتنياهو، والمسؤولين في حركة (حماس) في قطاع غزة، والرئيس عباس في إطار الوساطة المصرية في محاولة للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة بين "حماس"، وإسرائيل.

ونقل المحلل السياسي للقناة العاشرة الإسرائيلية، باراك رفيد، عن مسؤول إسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أن كامل أرجأ زيارته إلى تل أبيب ورام الله وغزة، إلى موعد آخر (لم يحدده)، وذلك على خلفية التصعيد العسكري الذي يشهده قطاع غزة منذ صباح اليوم.

وكان من المرتقب أن يجري كامل، في نهاية الأسبوع، جولة جديدة من المباحثات بشأن المصالحة الفلسطينية وكذلك إمكانية تثبيت التهدئة بين الفصائل في قطاع غزة وإسرائيل، على أن تشمل المباحثات زيارة سيقوم بها اللواء كامل إلى البلاد ورام الله وغزة والعاصمة الأردنية عمان.

وكانت مصادر مصرية مطلعة قد أكدت أن جولة رئيس الاستخبارات المصرية ستتضمن ثلاث زيارات لكل من تل أبيب، ورام الله، حيث سيلتقي بالرئيس محمود عباس وقادة حركة فتح، وقطاع غزة، حيث سيلتقي قيادة حركة حماس، إضافة إلى زيارة للعاصمة الأردنية عمان.

عرب 48