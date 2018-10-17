الوفد الأمني المصري يغادر غزة وحماس تحمله رسالة الى اسرائيل

رام الله - وطن: غادر الوفد الأمني المصري، مساء اليوم الأربعاء، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز"، وذلك بعد عقده عدة مشاورات مع الفصائل الفلسطينية حول آخر المستجدات المتعلقة بملفي المصالحة والتهدئة مع الاحتلال.

وكان الوفد المصري قد وصل القطاع يوم أمس، برئاسة وكيل المخابرات العامة المصرية اللواء أيمن بديعة، وعضوية مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات العميد أحمد عبد الخالق.

في غضون ذلك ذكرت إذاعة "كان" العبرية، أن حركة حماس أبلغت الوفد المصري الذي زار غزة مؤخراً، أنه في حال واصلت "إسرائيل" التصعيد واستأنفت هجماتها، فإن الحركة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ذلك.

ونقلت الإذاعة عن مصدر فلسطيني، أن حماس قالت لمصر، إنها معنية بوقف إطلاق النار مع "إسرائيل" في غزة، من أجل وقف التصعيد الحالي، لكنها "لن تقف مكتوفة الأيدي في حال قصفت غزة الليلة".

وأكدت الإذاعة العبرية، أن مصر نقلت رسالة حماس إلى "إسرائيل"، وأن الحركة تنتظر الرد.