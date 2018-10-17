الاحتلال يمنع زوج الأسيرة صفاء أبو سنينة من زيارتها

الخليل- وطن: منعت إدارة سجن "هشارون" الأسير المحرر سعيد أبو حسين من زيارة زوجته الأسيرة صفاء أكرم شحدة أبو حسين (أبو سنينه)، 36 عاماً، من مخيم الفوار جنوب الخليل رغم حصوله على تصريح بالزيارة دون إبداء الأسباب.

وكان أبو حسين قد توجه صباح أمس الثلاثاء لزيارة زوجته المعتقلة في سجن "هشارون" بعد أن حصل على التصاريح اللازمة من قبل الصليب الأحمر الدولي، إلا أن إدارة السجن منعته من الدخول إلى الزيارة دون إبداء الأسباب .

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت بتاريخ 18/6/2018 منزل الأسير المحرر سعيد أبو حسين في مخيم الفوار وقامت بتفتيشه وتحطيم محتوياته، وقبل أن تغادر اعتقلت زوجته السيدة صفاء أبوحسين أمام أطفالها الأربعة ونقلتها إلى التحقيق في عسقلان .

يشار إلى أن محكمة الاحتلال الصهيونية مددت اعتقال الأسيرة أبو سنينة عدة مرات بذريعة استكمال الإجراءات القضائية بحقها، وكان أخرها تمدديها حتى الثلاثين من شهر أكتوبر الجاري.