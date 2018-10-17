مصطفى البرغوثي يحذر من عدوان جديد على غزة

رام الله - وطن: حذر النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية من نوايا اسرائيلية خطيرة لشن عدوان مدمر على قطاع غزة.

وقال البرغوثي "مرة اخرى و كما جرى عام 2014 يريد الوزراء الاسرائيلين استخدام دماء الفلسطينيين في تنافسهم على اصوات الناخبين."

ودعا البرغوثي الى الوحدة في مواجهة مخاطر العدوان و الى شن حملة دولية لردع اسرائيل عن ارتكاب جرائم حرب جديدة .