وطن الأخبار فلسطيني

وزراء اسرائيل يريدوا استخدام دماء الفلسطينيين لحملاتهم الانتخابية

مصطفى البرغوثي يحذر من عدوان جديد على غزة

17.10.2018 08:08 PM
مصطفى البرغوثي يحذر من عدوان جديد على غزة

رام الله - وطن:  حذر النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية من نوايا اسرائيلية خطيرة لشن عدوان مدمر  على قطاع غزة.

وقال البرغوثي "مرة اخرى و كما جرى عام 2014  يريد الوزراء الاسرائيلين استخدام دماء الفلسطينيين في تنافسهم على اصوات الناخبين."

ودعا البرغوثي الى الوحدة في مواجهة مخاطر العدوان و الى شن حملة دولية لردع اسرائيل عن ارتكاب جرائم حرب جديدة .

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