رئيس أركان جيش الاحتلال يقطع زيارته إلى نيويورك

القدس- وطن: قالت القناة العاشرة العبرية، اليوم الأربعاء، بأنه بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة على منطقة غلاف غزة، قرر رئيس هيئة الأركان الجنرال، غادي آيزنكوت، قطع زيارته إلى نيويورك، والعودة إلى إسرائيل.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، قرر إغلاق حاجز إيرز ومعبر كرم أبو سالم، وتقليص مساحة الصيد إلى 3 أميال فقط، رداً على إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه الداخل.

وأكدت القناة أن جيش الاحتلال قرر نشر المنظومة الدفاعية لبطاريات "القبة الحديدية" في محيط منطقة بئر السبع.