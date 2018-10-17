حماس ترحب بمقترحات الفصائل لإنهاء الانقسام

غزة- وطن: رحبت حركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، بالبيان الذي أصدرته سبعة فصائل فلسطينية وضعت خلاله مقترحات لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة.

وقال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس مكتب العلاقات الوطنية في بيان له، ان "حماس تلقت بيان الفصائل ببالغ التقدير والاحترام، لما حمل من معاني ومضامين وطنية إيجابية تعزز من روح الوحدة الوطنية، وتدعو إلى تحقيق المصالحة بشموليتها وكافة بنودها".

واعتبر أن هذا البيان الذي صدر عن عدد كبير من القوى والفصائل إنما يعكس حرصا وطنيا عاليا، وحسا وحدويا تجاه قضايا مهمة وضرورية كإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة ورفع العقوبات عن أهلنا في غزة.

وأكد ترحيب حركة حماس بالبيان والدعوة إلى الالتزام بكل ما ورد فيه، معربا عن "استعدادها الفوري للعمل بمقتضياته وتنفيذ بنوده كاملة غير منقوصة".

وكانت الفصائل دعت إلى وقف التراشق الإعلامي فورا بين فتح وحماس، والتأكيد على حرية الرأي والتعبير، وإنهاء ظواهر الاعتقال السياسي وتجريم من يتجاوز ذلك بعد الاتفاق.

كما ودعت إلى عقد الإطار القيادي المؤقت للأمناء العامين "لجنة تفعيل المنظمة" بحضور الرئيس محمود عباس، في الخارج لوضع حد للانقسام وتحقيق الوحدة والشراكة الوطنية، والاتفاق على تطبيق مخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت يناير 2017.

وشددت على ضرورة رفع الإجراءات العقابية المفروضة على القطاع، ووقف أية خطوات تصعيدية جديدة أو تصعيدية من شأنها تعميق الأزمة في الساحة الفلسطينية.

وأكدت على الرعاية المصرية لملف المصالحة الوطنية، وتثمين الجهود التي تقوم بها القاهرة في هذا السياق.

وطالبت جميع الأطراف بالالتزام بالحوار الوطني الشامل كأساس لإنجاز المصالحة، ووضع آليات لتنفيذ الاتفاقيات السابقة وتطبيق باقي ملفات المصالحة.

ودعت إلى شكيل حكومة وحدة وطنية فورا تتحمل مسؤولياتها كاملة، بما في ذلك حل ملف الموظفين وتوحيد ودمج المؤسسات الوطنية وتعزيز صمود الشعب وإعادة الاعمار في القطاع، والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية ومجلس وطني خلال عام من تاريخه.

ووقعت على البيان، حركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وحزب فدا، والقيادة العامة، ومنظمة الصاعقة، والمبادرة الوطنية.