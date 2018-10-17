الجبهة الديمقراطية: التصعيد الإسرائيلي ضد غزة غير مبرر

غزة- وطن: قال مَحمود خلف عضو اللجنة المركزية لِلجبهة الديمقراطية، إنَّ القوى السياسية وقُوى المقاومة مُلتزمون بِالتهدئة التي تمَّ الاتفاق عليها، وأنَّ الاحتلال الإسرائيلي هو من يُحاول جَر قوى المقاومة إلى مُربع فتح مُواجهة واسعة وشاملة.

وأضاف خلف، خلال لقائهِ على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي ياسر رشدي، أنّهُ في هذا الوقت تحديدًا، أنَّ الشعب الفلسطيني والقُوى السياسية غير مُستفيدة منْ أي حالة تَصعيد، وبِالتالي من هنا جاء بيان "غرفة العمليات المشتركة" لقوى المقاومة بعدم المسئولية عما جرّى، ولكن يَبدو أنَّ الاحتلال الإسرائيلي بِهذا التصعيد يُحاول أنْ يَخلق حَالة منْ الاشتباك الواسع تَحت دَعوة ومُبرر أنَّ هُناك صواريخ قد أُطلقت، وجرَّاء هذا القصف الذي شملَ جميع مُحافظات قطاع غزة كان هناك شهيد وعدد منْ الإصابات، قائلاً: "هذا التصعيد غير مُبرر منْ قبل الاحتلال الإسرائيلي".

ويُخيم هدوء حذر على قطاع غزة بعدَ جهود مِصرية وأممية شملت اتصالات مع الفصائل الفلسطينية، عقبَ غارات إسرائيلية أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة خمسة آخرين.