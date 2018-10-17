رئيس بلدية الاحتلال في القدس يطالب باخراج "الاونروا" من القدس

القدس- وطن: واصل رئيس بلدية الاحتلال في القدس، مهاجمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "اونروا" ضمن مساعيه الهادفة منع عمل "اونروا" في المدينة، متهما الوكالة بانها تعتمد مناهج تدريس تشجع على ما اسماه "الارهاب" في اشارة منه لبعض الشهداء الفلسطينيين.

وقال نير بركات في نقاش خاص للجنة الداخلية في الكنيست حول اخراج الاونروا من القدس "انا هنا أكشف كتاب تدريس يُدرَّس في مدارسهم ويشيد بالمُخرِّبة دلال مغربي".

واضاف "هذا ما يُدَرِّسون أبناء القدس" و"هذا ما علينا إيقافه، لقد حان الوقت لإخراج الأنوروا من القدس وإستبدال خدمات التربية، الرفاه، الصحة والنظافة الفاشلة التابعة لهم في خدمات البلدية" مدعيا انه لا يوجد لاجئين فلسطينيين.

وعرض رئيس بلدية الاحتلال في القدس صورة من احد الكتب المدرسية تظهر فيها صورة الشهيدة دلال مغربي.