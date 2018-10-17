خلافات شديدة في "الكابينت" بشأن غزة

القدس- وطن: ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن جلسة الكابينت بشأن غزة شهدت خلافات شديدة بين الوزراء الإسرائيليين.

وذكرت القناة الثانية العبرية أن الجلسة شهدت معارضة داخل الكابنيت بين الوزراء وبين وزير الجيش أفيغدور ليبرمان الذي طالب بحرب واسعة في قطاع غزة.

في السياق، صرح بعض وزراء الكابينت، أن قرار وزير الجيش ليبرمان، متهور، وغير مسؤول، وقد يؤدي إلى زيادة فرص اندلاع مواجهة عسكرية كبيرة.

وأكد الوزير الصهيوني، تصاحي هنغبي، وهو عضو في الكابينت الصهيوني، أن "إسرائيل غير معنية بخوض مواجهة عسكرية في قطاع غزة، إلا إذا لم يكن هناك بد منها".

وقال إن "حماس مسؤولة عما جرى حتى ولو لم تكن تقصد ولهذا تم الرد بقوة وحزم".

وأشار الوزير هنغبي إلى أن "بعد غدٍ الجمعة سيظهر ما إذا عاد المنطق إلى الطرف الآخر أم لا".